Ветврач назвал питомца, которого нельзя содержать в одиночестве

РИА Новости: домашних крыс нельзя содержать в одиночестве.

БРЯНСК, 31 мар — РИА Новости. Декоративные домашние крысы страдают хроническим стрессом, если их содержать в одиночестве, такие питомцы нуждаются в постоянном общении с сородичами, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А. А. Анастасия Костикова.

«В дикой природе крысы живут большими стаями. За более чем 100 лет одомашнивания эта потребность у них не исчезла. Для крысы стая — основа существования. Одиночное содержание лишает крысу возможности полноценного общения с сородичами. Это приводит к хроническому стрессу, депрессии, апатии и даже развитию неврозов», — рассказала ветеринарный врач.

Костикова добавила, что люди не могут дать такому питомцу общение, в котором он нуждается. У крыс, по словам эксперта, сложная система коммуникации, включающая ультразвуковые сигналы, язык тела, запахи и ритуалы ухода.

«Важно содержать только однополые группы — мальчиков отдельно, девочек отдельно. Совместное содержание разнополых крыс приведет к бесконечному потомству», — отметила эксперт.