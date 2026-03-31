КнАГУ обошел ведущие московские вузы в рейтинге трудоустройства выпускников

Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ) продемонстрировал впечатляющий результат в национальном рейтинге вузов, обойдя таких признанных лидеров инженерного образования, как Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Московский авиационный институт. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», успех достигнут в направлении «Инженерное дело и технические науки», что подчеркивает высокий уровень подготовки специалистов в дальневосточном университете.
Составители рейтинга оценивали вузы по объективному показателю, отражающему реальную востребованность выпускников. Итоговый балл каждого университета формировался как сумма двух индексов: уровня трудоустройства и уровня заработной платы.
— Еще 10 лет назад мы не могли набрать абитуриентов по специальности «Авиастроение», а теперь на этом факультете самый высокий конкурс и самый высокий проходной балл, — рассказал и.о. ректора КнАГУ Ян Григорьев.
Университет плотно сотрудничает с крупнейшими предприятиями Хабаровского края. В их числе Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Производственный центр «Яковлев», Амурский судостроительный завод, завод «Амурсталь» и другие промышленные гиганты.
На протяжении нескольких лет КнАГУ входит в десятку лучших вузов страны с инженерным направлением. В университете выстроена модель образования, начиная от раннего профобразования школьников и обучения в вузе до трудоустройства на предприятия региона.
— Наши студенты уже с третьего курса не только проходят стажировку на заводы, но и трудоустраиваются. Причем речь идет и о судостроении, и о других смежных инженерных и технических специальностях, — продолжил Ян Григорьев.
Тот факт, что КнАГУ возглавил национальный рейтинг, не только повышает престиж вуза и инженерно-технических специальностей, но и накладывает ответственность держать планку. В университете продолжается работа по обновлению материально-технической базы и переформатированию лабораторного фонда.
Еще один вуз Хабаровского края — Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) — также вошел в число лучших. В направлении «Архитектура» он занял 14-ю позицию, подтвердив статус одного из ведущих образовательных центров в этой сфере на Дальнем Востоке.