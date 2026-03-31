«Когда убьёт — тогда и приходите»: В Госдуме заявили, что ждать насилия при сталкинге «античеловечно»

По его словам, действующее законодательство фактически не даёт человеку инструмента защиты, если преследователь пока не перешёл к прямому нападению. При этом, как отметил парламентарий, ситуации, когда жертву месяцами выслеживают, пугают сообщениями и делают её жизнь невыносимой, происходят нередко.
Ждать, пока навязчивое внимание перерастет в физическое насилие, античеловечно. На данный момент не предусмотрено никакого наказания за такие действия, а ситуации, что человек месяцами ходит за тобой, выслеживает, пишет, пугает, делает жизнь невыносимой — нередки. Формально такой человек ничего не нарушает, пока не было физического насилия.
Дмитрий Свищёв.
депутат Госдумы.
Депутат считает, что слежка, бесконечные звонки, сообщения и угрозы в соцсетях должны стать основанием для административной ответственности.
«Слежка, бесконечные звонки, сообщения, угрозы в соцсетях — всё это должно стать основанием для административной ответственности. И делаем мы это не для того, чтобы наказывать людей за SMS. А для того, чтобы у жертвы появился инструмент защиты. Возможность прийти в полицию, написать заявление и получить реальную реакцию, а не отговорку “когда убьет — приходите”», — заявил собеседник Life.ru.
Свищев добавил, что ждать, пока ситуация станет необратимой, преступно, а сам законопроект назвал не перегибом, а нормальной защитой от угроз и преследования.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении административной ответственности за навязчивое преследование. За первое нарушение предлагается ввести предупреждение или штраф 2 тысячи рублей, за повторное — штраф 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток.
