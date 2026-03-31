«Когда убьёт — тогда и приходите»: В Госдуме заявили, что ждать насилия при сталкинге «античеловечно»

В Госдуме заявили, что жертв навязчивого преследования нельзя оставлять без защиты до тех пор, пока ситуация не дойдёт до физического насилия. С таким комментарием в беседе с Life.ru выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищёв.

Источник: Life.ru

По его словам, действующее законодательство фактически не даёт человеку инструмента защиты, если преследователь пока не перешёл к прямому нападению. При этом, как отметил парламентарий, ситуации, когда жертву месяцами выслеживают, пугают сообщениями и делают её жизнь невыносимой, происходят нередко.

Ждать, пока навязчивое внимание перерастет в физическое насилие, античеловечно. На данный момент не предусмотрено никакого наказания за такие действия, а ситуации, что человек месяцами ходит за тобой, выслеживает, пишет, пугает, делает жизнь невыносимой — нередки. Формально такой человек ничего не нарушает, пока не было физического насилия.

Дмитрий Свищёв.

депутат Госдумы.

Депутат считает, что слежка, бесконечные звонки, сообщения и угрозы в соцсетях должны стать основанием для административной ответственности. По его словам, смысл инициативы не в том, чтобы наказывать за отдельные SMS, а в том, чтобы у жертвы появился реальный механизм защиты.

«Слежка, бесконечные звонки, сообщения, угрозы в соцсетях — всё это должно стать основанием для административной ответственности. И делаем мы это не для того, чтобы наказывать людей за SMS. А для того, чтобы у жертвы появился инструмент защиты. Возможность прийти в полицию, написать заявление и получить реальную реакцию, а не отговорку “когда убьет — приходите”», — заявил собеседник Life.ru.

Свищев добавил, что ждать, пока ситуация станет необратимой, преступно, а сам законопроект назвал не перегибом, а нормальной защитой от угроз и преследования.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении административной ответственности за навязчивое преследование. За первое нарушение предлагается ввести предупреждение или штраф 2 тысячи рублей, за повторное — штраф 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток.

