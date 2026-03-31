В Перми снова ищут проектировщика для школы в районе ДКЖ

Конкурс на поиск подрядчика, который спроектирует школу в микрорайоне ДКЖ, вновь объявлен в Перми, следует из информации на сайте государственных закупок.
Напомним, Костромская проектная компания пыталась оспорить предыдущий конкурс и подала соответствующую жалобу в УФАС. Процедура выбора подрядчика была приостановлена, а позднее отменена совсем.
Стоимость контракта на проектирование после повторного объявления конкурса выросла на 35 тысяч рублей и составила 57,237 млн рублей. Проект необходимо завершить до конца октября 2027 года.
Новую школу на 550 учащихся оборудуют спецкабинетами для учебных занятий, актовым залом на 150 мест, двумя спортзалами, столовой на 275 учеников и другими необходимыми помещениями.