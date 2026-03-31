Лаура Вайгорова: как устроено поступление в топ-университеты

Сейчас это цифровая платформа с собственной LMS, тренажёрами по ключевым международным экзаменам, профориентационным блоком, каталогом университетов и системой мотивации для учеников. Проект получил $50 000 начального финансирования от сингапурского акселератора и прошёл программу Stanford Seed.
Как появился SmartestPrep.
В 2018 году Лаура с мужем купили Instagram-аккаунт на OLX за пять тысяч тенге. На нём было 10 тысяч подписчиков, никакого бренда и водяной знак на логотипе из Canva. Они переименовали его. Так начался путь платформы, которая сегодня сопровождает сотни казахстанских школьников.
«Главная идея была простой: сделать путь к международным экзаменам прозрачным, доступным и понятным. Всё, что я сама проходила интуитивно, теперь стало инструкцией для других», — говорит Лаура.
Возможности для учёбы в Казахстане.
Лаура Вайгорова также обратила внимание на тот факт, что не все казахстанцы знают, что в стране уже есть хорошие возможности.
«Есть прекрасные университеты с современными условиями и активным студенческим комьюнити, но об этом мало кто знает. Более двадцати казахстанских вузов уже имеют международные партнёрства с программами двойных дипломов: Вусон в Туркестане, 3+1 с китайским университетом в Астане, Козыбаевский университет с Аризонским. Абитуриенты об этом не слышали», — отмечает Лаура.
«Утечка мозгов» — не катастрофа.
В Казахстане принято тревожиться: уедут учиться и не вернутся. Лаура с этим не согласна.
«Меня раздражают разговоры: “Они все уедут, а кто останется?”. Посмотрите на статистику стран, которые намеренно отправляют граждан учиться за рубеж».
По данным Лауры Вайгоровой, 85% их выпускников возвращаются в Казахстан. По статистике НИШ — 92%. Те, кто остался за рубежом, всё равно отправляют деньги домой и поддерживают связь со страной.
Саудовская Аравия запустила государственную программу стипендий за рубежом — и не жалеет. Студенты возвращаются с международным опытом и сетью контактов.
"Если прививать ценности свободы, выбора и осознанности, люди охотнее возвращаются, — объясняет Лаура.
США или Азия: куда смотрит новое поколение.
Желания и реальность часто расходятся, США — по-прежнему мечта, но не реальность.
«Про Америку по-прежнему мечтают, вдохновляясь фильмами и поп-культурой, но на самом деле за границу уезжает больше студентов в Китай и Россию. В США ежегодно едут менее двух тысяч казахстанцев, в Китай около 50 тысяч. Там ближе, больше грантов и дешевле», — говорит Лаура.
Особая история — Япония: из-за низкой рождаемости университеты закрываются, поэтому иностранцам предлагают упрощённый доступ, начиная с 11 класса, обучение на английском и упрощённые визы. Южная Корея привлекает студентов через K-pop, Китай — через TikTok.
«Это уже культурная гравитация, а не просто образовательный выбор», — добавляет Лаура.
Будущее за теми, кто умеет думать.
IT и инженерия сейчас — самые популярные направления среди казахстанских абитуриентов. Лаура считает, что это уже устаревший тренд.
«Нам не нужно больше разработчиков. Сейчас ИИ агенты могут сделать многое сами. Купите подписку на Claude, настройте — и всё будет кодить за вас».
Рутинные задачи автоматизируются. За человеком остаётся другое: думать нестандартно, убеждать, создавать, чувствовать аудиторию.
«В ближайшие годы будет бум на гуманитарные направления: коммуникации, креативность, управление. Всё, что связано с медиакоммуникациями, искусством, переговорами, будет востребовано и высоко оплачиваемо. Рутину можно аутсорсить ИИ, а научиться грамотно мыслить и создавать новое -пока невозможно заменить», — говорит Лаура.
«Гуманитарий нового типа» — не тот, кто читал много книг. Тот, кто умеет думать в условиях неопределённости и создавать то, что нельзя воспроизвести алгоритмом.
Три реформы, которые нужны школе.
По мнению Лауры Вайгоровой, школьная система требует реформирования в трёх ключевых областях. Прежде всего — практическая психология.
«У нас очень высокая концентрация эмоциональных проблем. Семьи конфликтуют, боятся открыто говорить о чувствах, держат обиды. Базовое умение разбираться в своих эмоциях, выражать чувства и защищать границы нужно не только детям, но и родителям», — отмечает она.
Важна также дисциплина и мышление роста.
«Дисциплина — это просто количество повторений. В казахстанской культуре любой провал воспринимается как приговор. Мышление роста должно закладываться в школе: ошибка — это часть обучения, а не конец света».
И, наконец, коммуникация как отдельный предмет.
«Дети должны изучать не только хард-навыки, но и коммуникации: письменные, устные, жизненные навыки. Переговоры, управление конфликтами, умение вырулить из сложной ситуации — это тоже навык».
В заключение Лаура отмечает, что казахстанские дети не уступают иностранным сверстникам по способностям. Проблема в том, что они начинают подготовку поздно, имеют мало информации и боятся ошибиться. Главный фактор успеха — раннее планирование, стратегия и понимание собственных целей. Лаура прошла этот путь сама, без ментора и сети контактов, но теперь строит компанию, которая помогает другим делать это проще. Её главный совет: не ждать, пока кто-то объяснит правила игры — учись играть уже сейчас.