До +15, дождь и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 31 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 31 марта будет пасмурной и немного дождливой. При этом на область местами могут обрушиться ливни и грозы. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 31 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Юго-восточный с переходом на юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 м/с. В ночь на 1 апреля погода существенно не изменится.
В Ростовской области во вторник также будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах — сильный дождь. Утром местами возможен туман. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер задует со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы достигнут 15 — 18 м/с. В ночь на среду местами сохранится кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, возможен туман. Ветер юго-западного и западного направления будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 31 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +13 — +15 градусов. В ночь на 1 апреля столбики термометров опустятся до +9 — +11 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +12 до +17 градусов, а местами прогреется до +20 градусов. В ночь на среду ожидается от +6 до +11 градусов.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
