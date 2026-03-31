Жителей Хабаровска приглашают на общегородские субботники 25 апреля и 16 мая

В Хабаровске приступают к масштабной весенней уборке улиц. Тема большого количества мусора на тротуарах и дорогах стала ключевой на совещании в мэрии, как сообщает Пресс-служба администрации Хабаровска. К очистке города планируется привлечь как коммунальные службы, так и волонтеров. Подробнее о планах благоустройства — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мэр города поручил районным администрациям разработать детальные графики вывоза зимних накоплений мусора и ликвидировать несанкционированные свалки. Механизированная техника выйдет на дороги для уборки песка и грязи в прибордюрных зонах. Кроме того, дорожники займутся приведением в порядок остановок и светофоров.
Старт санитарного двухмесячника намечен на 1 апреля. Главными событиями кампании станут общегородские субботники, которые пройдут 25 апреля и 16 мая. К участию приглашаются активисты ТОС, молодежь и неравнодушные граждане. Ежедневные отчеты о результатах уборки и вывозе мусора будут публиковаться в социальных сетях администрации.
