Новую детскую поликлинику на 10 тысяч пациентов откроют во Владивостоке на площади Баляева

Строительство нового здания детской поликлиники № 5 на площади Баляева во Владивостоке выходит на финишную прямую. Современное медучреждение, рассчитанное на 10 тысяч юных пациентов, планируют сдать уже в 2026 году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая по инициативе Президента России продлена до 2030 года, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
«Новая поликлиника станет одним из крупнейших филиалов Владивостокской детской поликлиники № 5 и позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для юных жителей города», — говорится в сообщении.
После открытия сюда переедут все специалисты, которые сейчас принимают в подразделении на улице Сельской, 9, расположенном в приспособленном помещении жилого дома.
В новом здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты узких специалистов, крупная централизованная лаборатория, рентгеновское отделение и другие диагностические службы. Пациенты смогут проходить полный комплекс обследований и консультаций в одном месте, без необходимости посещать разные учреждения.
Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, на объекте уже завершен значительный объем внутренних работ. Помещения первого и второго этажей подготовлены к чистовой отделке, смонтированы полы в зонах общего пользования, коридорах, холлах и на лестничных клетках, полностью готовы санузлы и душевые. Установлены и запущены лифты, смонтированы индивидуальный тепловой пункт и водомерный узел. Специалисты ведут монтаж системы дымоудаления, а также воздуходувов и вентиляционных установок на кровле.
Фасад здания облицован на 95%. Параллельно подрядчик готовит основание для строительства подпорной стены и проводит отсыпку участка, после чего начнется благоустройство прилегающей территории.
Ход строительства держит на постоянном контроле министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов.
Напомним, что врачи Приморья помогли жительнице Находки дважды победить рак — сначала фолликулярную лимфому, а затем рак молочной железы — и добиться стойкой ремиссии, которая длится уже более пяти лет.