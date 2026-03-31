В России у школьников появится еще один обязательный предмет: что известно

Министерство просвещения России планирует сделать второй иностранный язык обязательным для школьников. Об этом следует из проекта приказа министерства.
Совет Минпросвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования уже одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
По данным ведомства, учебный план для средней школы будет включать обязательное изучение ряда предметов как на базовом, так и на углубленном уровне.
Перечень включает: русский, родной, иностранный и второй иностранный языки, литературу, математику, информатику, историю, обществознание, географию, физику, химию, биологию, ОБЖ и физкультуру.
Как сообщал KP.RU, ЕГЭ по физике и истории станут обязательными для ряда специальностей. Физика теперь будет необходима для зачисления на 29 направлений подготовки. Ранее абитуриенты могли выбирать другие дисциплины. Историю планируют включить в перечень вступительных испытаний для 8 направлений.