В России у школьников появится еще один обязательный предмет: что известно

Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школе.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения России планирует сделать второй иностранный язык обязательным для школьников. Об этом следует из проекта приказа министерства.

Совет Минпросвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования уже одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

По данным ведомства, учебный план для средней школы будет включать обязательное изучение ряда предметов как на базовом, так и на углубленном уровне.

Перечень включает: русский, родной, иностранный и второй иностранный языки, литературу, математику, информатику, историю, обществознание, географию, физику, химию, биологию, ОБЖ и физкультуру.

Как сообщал KP.RU, ЕГЭ по физике и истории станут обязательными для ряда специальностей. Физика теперь будет необходима для зачисления на 29 направлений подготовки. Ранее абитуриенты могли выбирать другие дисциплины. Историю планируют включить в перечень вступительных испытаний для 8 направлений.