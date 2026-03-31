Народные приметы на 1 апреля: чего нельзя делать в день Дарьи Грязной?

1 апреля у православных принято вспоминать святых Хрисанфа и Дарию Римских. На Руси этот день получил название «Дарья Грязная» и вот почему: из-за потепления снег быстро таял, а обувь и одежда пачкались сильнее обычного.
С этим днем у наших пращуров было связано немало традиций и запретов. Соблюдая эти правила, люди надеялись избежать бед и сохранить все ценное, что было в их жизни. Сегодня мы вспомним обычаи и предписания предков, чтобы выяснить, как нужно вести себя 1 апреля, чтобы не лишиться денег и любви.
Народные приметы на 1 апреля: что нельзя делать.
В давние времена 1 апреля не разрешалось лить слезы и даже просто грустить. Старцы говорили, что такое поведение разозлит Домового и тот прекратит помогать хозяевам. Считалось, что этот дух может предупредить о пожаре или прогнать воров, но если прогневается, то может и сам навредить жильцам.
На Руси верили, что в день Дарьи Грязной нельзя оставлять жилище неубранным. Тому, кто не моет полы и не вытирает пыль, сулили нищету и голод.
Запрещается показываться на людях в нестиранной и мятой одежде. Из-за этого можно лишиться уважения в обществе и помощи друзей.
Не следует объедаться или употреблять алкоголь. Согласно народным приметам, нарушение данного правила повлечет за собой болезни.
Стоит избегать лентяев и сплетников. Они могут запятнать репутацию даже самого хорошего человека, предупреждали мудрецы несколько столетий назад.
1 апреля ни в коем случае не стоит есть мед без чая — это станет причиной бессонницы. Также не надо подслушивать чужие разговоры — можно оглохнуть.
Жена не должна лазить по карманам мужа, а то к другой уйдет. Супруг, в свою очередь, не должен расспрашивать вторую половину о ее прошлом. Разговор может закончиться скандалом, а то и расставанием.
В этот день нужно проявить терпение тем, кто не привык смеяться над собой. Если кто-то решит отпустить в ваш адрес колкость или неуместную шутку, лучше никак на это не реагировать. Если покажете обиду, рискуете лишиться удачи на целый год.
На Руси верили, что 1 апреля нельзя есть картошку, иначе не будет счастья в личной жизни.
Строго-настрого запрещалось обижать кошек и собак, хоть своих, хоть соседских, хоть беспризорных. Расплатой за нарушение старинного предписания станет одинокая старость.
Наконец, в этот день не следует отказывать нуждающимся в помощи. Если отвернетесь от просящего, можете оказаться на его месте. Во всяком случае, так говорили в старину.
Народные приметы на 1 апреля: что можно делать.
В день Дарьи Грязной наши предки обычно наводили чистоту в своих домах — подметали и мыли полы, натирали до блеска зеркала, стирали белье, ухаживали за цветами. Обязательной частью уборки считалось проветривание помещений. Наши предки верили, что ветер может «выдуть» из жилища все болезни.
Чтобы улучшить отношения с мужьями, жены на Руси перестилали простыни. А если хотели, чтобы супруг ни в чем не отказывал, дарили ему собственноручно вышитое полотенце. Такие презенты рукодельницы готовили заранее.
1 апреля считается удачным днем для всех, кто учится и работает. Можно взяться за новое дело, сменить место трудоустройства, поговорить с начальством о повышении. Также сейчас подходящее время для расставания с неприятными людьми и отказа от вредных привычек.
День важно постараться провести в хорошем расположении духа. У того, кто не грустит, дом всегда будет полной чашей, верили наши пращуры.
Народные приметы о погоде на 1 апреля.
Солнечный день указывает на то, что лето будет засушливым.
Если на улице пасмурно, следующий сезон окажется «мокрым».
Дождь считается обещанием богатого урожая. Если же похолодало и пошел снег, зерна будет мало, а грибов и ягод в лесах — много.
Именинники 1 апреля.
В этот день именины отмечают Дарья, Дмитрий, Иннокентий и Софья.