Сколько денег казахстанцы реально оставляют на маркетплейсах

Чуть более четверти покупателей в Казахстане продолжают оплачивать онлайн-заказы наличными курьеру, а в Астане эта доля достигает 57,5%. При этом половина всей электронной коммерции страны держится на чеках от 25 тыс. до 100 тыс. тенге. «Курсив» проанализировал новые данные Бюро нацстатистики и составил портрет казахстанского онлайн-покупателя.