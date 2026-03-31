Сколько денег казахстанцы реально оставляют на маркетплейсах

Треть страны в онлайне.
В среднем по Казахстану доля пользователей, регулярно совершающих покупки в интернете, зафиксировалась на отметке 32,13%.
Вопреки ожиданиям, абсолютным лидером по вовлеченности в e-commerce стали не Алматы или Астана, а Восточно-Казахстанская область, где онлайн закупается почти две трети пользователей (61,7%).
Топ-5 регионов по доле онлайн-покупателей: ВКО (61,7%), Карагандинская область (49,89%), Алматы (46%), Актюбинская область (45,96%), Астана (43,42%). Аутсайдерами цифровой торговли остаются Туркестанская область (11,1%) и область Жетысу (11,99%).
Что покупают казахстанцы.
Структура онлайн-спроса показывает, что маркетплейсы окончательно стали заменой традиционным торговым центрам. Абсолютным хитом продаж остается категория «Одежда, обувь и спортивные товары». Ее заказывают 71,29% всех онлайн-покупателей страны. В Атырауской и Костанайской областях этот показатель и вовсе приближается к 90%.
Другие популярные категории (в среднем по РК): продукты питания — 45,17%; косметика — 33,2%; товары для дома — 33,19%; лекарственные препараты — 31,94%.
Интересно, что финансовые услуги, билеты и бронирование отелей сильно отстают от физических товаров. Например, бронируют путешествия онлайн лишь 12,41% покупателей, а заказывают телеком-услуги — менее 20%.
Сколько готовы тратить.
Несмотря на высокую частоту покупок, бюджеты казахстанцев в интернете остаются консервативными. Основная масса покупателей тратит в сети суммы, сопоставимые с одним-двумя походами в супермаркет.
Почти половина всех онлайн-потребителей (43,95%) совершает заказы на общую сумму от 25 тыс. до 100 тыс. тенге.
Сегмент крупных покупок (свыше 500 тыс. тенге) в среднем по стране составляет скромные 1,99%. Однако здесь наблюдается интересная региональная аномалия. Больше всего «щедрых» клиентов живет не в столицах.
Чаще всего тратят свыше 500 тыс. тенге: Северо-Казахстанская область (5,63%), Астана (4,21%), Алматы (4,2%), Карагандинская область (3,87%). При этом пользователи Мангистауской области лидируют в сегменте трат от 100 тыс. до 200 тыс. тенге (свыше 35% покупателей региона).
Как платят за заказы.
Банковские карты и цифровые переводы доминируют в электронной коммерции, но другие способы оплаты сдавать позиции не собираются.
56,51% казахстанцев оплачивают покупки картой прямо на сайте (эквайринг). 50,23% используют банковские переводы (что косвенно указывает на высокую долю p2p-переводов при покупках в Instagram или у мелких ИП). 27,75% активно используют мобильные платежи (Apple Pay, Google Pay и аналоги). Здесь абсолютный рекордсмен — область Улытау, где мобильными платежами пользуются почти 60% покупателей.
При этом 26,42% пользователей по всей стране до сих пор предпочитают оплачивать товар наличными курьеру при доставке. В Астане этот показатель достигает внушительных 57,55%, а в Карагандинской области — 56,19%.
Что касается логистики, e-commerce полностью опирается на курьерские службы и почту, такой способ выбирают 87,11% потребителей. Самовывоз из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) используют 49% покупателей, что говорит о параллельном использовании обоих методов в зависимости от типа товара.
Ранее «Курсив» писал, что средний чек казахстанцев в интернет-магазинах снизился на 24% в 2024 году.