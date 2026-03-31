Нагиев заработал свыше 13 миллионов рублей за авторские курсы в Дубае

Ранее Дмитрий Нагиев столкнулся с отказом в участии в российских проектах из-за репутационных рисков после того, как его исключили из состава создателей фильма «Королёк моей любви». Он числился в списке претендентов ещё в прошлом году, однако на финальном этапе согласования его кандидатуру отменили. Создатели картины, съёмки которой прошли в Индии, решили не рисковать.