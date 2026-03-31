Ветеран войны Зинаида Еремина отметила 100-летний юбилей в Нижнем Новгороде

Она родилась в многодетной семье во Владимирской области. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями работала на заводе «РУЛОН» в Дзержинске. В Горький переехала в 1947 году и работала здесь на предприятии «Красная Этна», а затем — автозаводе. Общий трудовой стаж Зинаиды Ивановны — 39 лет. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».