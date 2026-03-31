Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран войны Зинаида Еремина отметила 100-летний юбилей в Нижнем Новгороде

Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Нижегородка Зинаида Еремина, ветеран Великой Отечественной войны, отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили в администрации города.

Она родилась в многодетной семье во Владимирской области. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями работала на заводе «РУЛОН» в Дзержинске. В Горький переехала в 1947 году и работала здесь на предприятии «Красная Этна», а затем — автозаводе. Общий трудовой стаж Зинаиды Ивановны — 39 лет. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Свой юбилей она отметила в кругу родных и близких.

Ранее сообщалось, что 100-летний юбилей отметила нижегородский ветеран войны Клавдия Егорова.