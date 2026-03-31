В Хабаровске откроют юбилейный сезон Тихоокеанской лиги КВН

Фестиваль соберёт команды со всего Дальнего Востока.

В Хабаровске 11 апреля стартует юбилейный сезон Тихоокеанской лиги КВН, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2026 году лига отмечает 20-летие. Открывающий фестиваль пройдёт в Городском дворце культуры и станет частью президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.

На сцене выступят команды из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Владивостока, Читы, Ванино, Биробиджана и Южно-Сахалинска. Каждая команда готовит свои оригинальные номера: шутки, сценки и музыкальные миниатюры.

Фестиваль даёт молодым людям возможность показать талант, обменяться опытом и завести новые творческие связи. Для многих это первый шаг к участию в более крупных лигах КВН и участие в федеральных телевизионных проектах.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Хабаровского края и комитета по делам молодёжи. Регистрация для участия и зрителей уже открыта.