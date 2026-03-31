В Солонцах до осени построят 24 километра водопроводных сетей

Управление капитального строительства Красноярска заключило контракт на прокладку разводящих водопроводных сетей в Солонцах. Победителем торгов стало кемеровское ООО «НОВОКУЗНЕЦКТЕХМОНТАЖ», сообщили в пресс-службе.
Стоимость работ — 250 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подготовка начнется в ближайшее время, завершить строительство планируют осенью.
Общая протяженность сетей составит 24 километра. Подрядчик будет вести работы от улицы Содружества до Свободной, а также проложит трубы по Курской, Победы, Юности, Изумрудной, Рябиновой и другим улицам. Проектом предусмотрено устройство почти 300 колодцев, включая дренажные.
Возведение разводящих сетей — продолжение строительства магистрального водопровода, которое ведется с 2023 года в рамках госпрограммы. Мэр Красноярска Сергей Верещагин отметил, что водоснабжение новых территорий — один из главных запросов жителей. В перспективе будет разработана единая схема водоснабжения и водоотведения города, реализацию разделят на этапы.
В этом году также завершается строительство водопровода на улице Пасечной для жителей Плодово-Ягодной станции и проектирование сетей для СНТ на Цимлянской — Пригорной.
