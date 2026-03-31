МИД: Посольство Киргизии в Иране временно остановило работу

МИД рекомендовал гражданам Киргизии соблюдать повышенную бдительность в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Киргизии в Иране временно приостановило работу. Об этом информирует внешнеполитическое ведомство.

«Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран временно приостановило свою деятельность», — говорится в сообщении.

В свою очередь в министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в страны, имеющие с США договоры о выдаче.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что за более чем 20 дней агрессии США против Ирана диалога между Тегераном и Вашингтоном до сих пор не было. Однако в Белом доме неоднократно заявляли, что переговоры идут, несмотря на слухи.

Кроме этого, российский МИД накануне также призвал к скорейшему прекращению конфликта в зоне Персидского залива.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше