Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские ученые заявили о неочевидной опасности мобильных телефонов

Волгоградские ученые провели эксперимент, подтвердив реальную опасность гаджетов. Впрочем, речь в этом случае не об их воздействии на нервную систему человека, а о бактериях, живущих на грязных экранах телефонов.

— Эксперимент, проведенный на кафедре микробиологии ВолгГМУ, показал, что на поверхности мобильного устройства могут благополучно сосуществовать потенциально патогенные микроорганизмы, самые опасные из которых золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Они способны привести к весьма печальным последствиям вплоть до развития сепсиса или тяжелой формы пневмонии, — рассказывают в университете.

Кочующие с грязных рук бактерии вполне комфортно проживут на экране, к которому современный человек прикасается едва ли не каждые пять минут, до нескольких суток. Особенно вольготно опасные «пришельцы» ощущают себя в щелях между корпусом телефона и его чехлом.

— Для профилактики волгоградцам следует несколько раз в день протирать телефоны спиртосодержащими салфетками или антисептиками, — заключают в ВолгГМУ. — Как бы просто и знакомо это ни звучало, но после еды или прикосновения к дверным ручкам, поручням в общественном транспорте или к собственной компьютерной клавиатуре, горожанам нужно обязательно мыть руки.

Фото Андрея Поручаева.