В Красноярском крае сохраняется высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю к врачам обратились более 10,2 тысячи жителей Красноярского края.

В Красноярском крае сохраняется высокая заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, показатели прошлых семи дней почти не отличаются от предшествующей недели. Так, к медикам обратились 10 220 жителей края.

Весна с ее переменчивой погодой — сезон простуд, а потому специалисты советуют жителям не рисковать в том плане, что нужно одеваться по сезону, соблюдать меры профилактики. Это поможет избежать болезней.

Ранее мы писали, что в Красноярске зафиксирован первый случай присасывания клеща в этом сезоне. Микрохищника обнаружили на голове 12-летней девочки после ее посещения кладбища Бадалык.