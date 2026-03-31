MAX поможет подтвердить возраст в любом магазине Красноярского края

С сентября возраст в магазинах Красноярского края можно будет подтверждать через MAX. С началом осени в России вступают в силу поправки в Правила продажи товаров, утвержденные Правительством РФ. Продавцы обязаны будут принимать от покупателей сведения о возрасте, личности и праве на льготы с помощью мессенджера MAX. При этом выбор способа подтверждения остается за покупателем: использовать приложение или предъявить паспорт (или другой документ из установленного перечня). Продавец не может настаивать на каком‑то одном варианте или отказывать в обслуживании, если данные предоставлены законно. У бизнеса есть время до сентября, чтобы подготовиться: установить нужное ПО и обучить сотрудников, чтобы не было сбоев и неправомерных отказов. Министр промышленности и торговли края Максим Ермаков отметил, что новая система должна сделать подтверждение возраста и льгот более удобным.