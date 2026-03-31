Врач Калеффи: Рак в ближайшее время станет лидером по показателю смертности

В ближайшее время рак обгонит сердечно-сосудистые заболевания по показателю смертности. Об этом во вторник, 31 марта, сообщила доктор медицинских наук, хирург Майра Калеффи.
— Рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания, — добавила специалист.
Врач также назвала страны, которые недостаточно инвестируют в профилактику заболевания. Среди них преимущественно государства Латинской Америки.
Страны с лучшими результатами имеют более структурированные системы лечения рака, организованные программы, большее количество центров оборудования, передает РИА Новости.
Терапевт Елена Малышева вместе с врачом Игорем Городокиным в передаче «Жить здорово!» также обсудили суп, который может помочь избавиться от болей в животе и защитить от рака кишечника.
Кроме того, Международная команда ученых из Китая и США обнаружила, что регулярное потребление чая приводит к уменьшению риска развития рака печени.