WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп готов завершить военные действия против Ирана, при этот оставив Ормузский пролив закрытым для судоходства. Об этом 30 марта сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации источников издания, в последние дни глава Белого дома и его команда пришли к выводу, что попытка открыть пролив лишь приведет к затягиванию конфликта.
Президент США считает приоритетом достижение ключевых задач — ослабление иранского флота и сокращение ракетных запасов, после чего планирует завершить противостояние, сохраняя дипломатическое давление на Тегеран.
Источники также отмечают, что Трамп намерен призвать союзников в Европе и государствах Персидского залива самостоятельно взять на себя ведущую роль в разблокировке Ормузского пролива, уточняется в публикации.
Также Дональд Трамп ранее заявил, что сделка с Ираном может быть заключена в ближайшее время. Он ответил на вопрос о возможности соглашения, которое позволило бы вновь открыть Ормузский пролив, сообщив, что у Вашингтона «осталось около 3000 целей», тогда как уже поражены 13 тысяч.
По данным американских СМИ, Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая может затянуться на несколько недель или «пару месяцев».