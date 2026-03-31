Как казахстанцам не потерять деньги в мобильном банкинге

Как защитить свой мобильный банкинг
Мобильный банкинг давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Благодаря ему можно оформлять кредиты, совершать покупки, оплачивать счета или переводить деньги родным и знакомым в любое время и из любой точки мира. Однако вместе с удобством растут и киберриски.
Банковские приложения сами по себе надежны, но они не защитят от мошенников, если человек совершает ошибки. Чтобы обезопасить себя, важно соблюдать несколько простых правил.
Использование надежных паролей
Главный способ усилить защиту своего банковского счета — это использование сложных и уникальных паролей. Не стоит использовать один и тот же пароль для банковских приложений, социальных сетей или электронной почты.
Правила для создания надежного пароля:
Количество символов: чем больше, тем лучше.
Использование заглавных букв, цифр и специальных символов (точки, подчеркивания
и т. д.).
Хранение пароля в надежном месте: не стоит записывать его в заметках или мессенджерах. Лучше использовать менеджеры паролей.
Двухфакторная аутентификация (2FA)
Двухфакторная аутентификация (2FA) — это дополнительный уровень защиты, который требует подтверждения входа через одноразовый код, например, через SMS. Казахстанцам рекомендуется подключить 2FA в своем банковском приложении.
Также для аутентификации можно использовать специальные приложения, такие как Google Authenticator или Aegis. Важно помнить, что передавать коды из SMS или приложений никому нельзя, даже если звонят из банка.
Уведомления от банка
Для дополнительной защиты стоит включить уведомления от банка о любых операциях по счету: SMS или push-уведомления. Это позволит сразу заметить подозрительную активность и принять меры.
Откуда скачивать мобильные банковские приложения
Устанавливать мобильный банкинг следует только из официальных магазинов, таких как App Store, Google Play или AppGallery. Не стоит искать приложения на сторонних сайтах или через сомнительные ссылки, так как скачанная версия может оказаться взломанной или содержать вирусы.
Дополнительные меры защиты
Для дополнительной защиты своих средств можно установить суточный лимит на переводы и онлайн-покупки. Это не заблокирует доступ к деньгам навсегда, и лимиты можно будет увеличить при необходимости, но только владельцу счета.
Также стоит быть осторожным при использовании публичных сетей Wi-Fi в кафе, торговых центрах и отелях. Они могут быть небезопасными, так как злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа, перехватывать трафик или внедрять вредоносные элементы.
Соблюдая эти простые правила, казахстанцы смогут создать надежную защиту от мошенников и обеспечить безопасность своих финансовых операций.