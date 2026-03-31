В Воронеже не планируют запрещать электросамокаты. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил мэр Сергей Петрин. В этом году на улицах города появится около 2500 тысяч средств индивидуальной мобильности.
— В наш адрес звучат упреки: «Зачем проводить опрос, если ничего не делаете?». Но все почему-то забывают, что голоса разделились 58% на 42%. Группа, которая оказалась в меньшинстве, тоже весома. Будем, как я и обещал, наводить порядок в данной сфере. Попробуем сделать ее удобной для всех. Проведем несколько встреч с операторами. Постараемся найти варианты взаимодействия.
Отдельно представители администрации обсудят с кикшеринговыми компаниями соблюдение правил парковки. Сейчас в городском реестре числится 271 точка для СИМ. Самокаты, находящиеся вне специальных зон, будут перемещаться на площадки временного хранения. Техника не должна мешать пешеходам.
При этом в новом сезоне в Воронеже уже начались аварии с участием электросамокатов. Так, в середине марта на улице Писателя Маршака водитель СИМ сбил 5-летнюю девочку.
