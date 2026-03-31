Какая болезнь станет ведущей причиной смертности к 2030 году: врач дала прогноз

Рак может обогнать сердечно-сосудистые заболевания по смертности в ближайшие годы. Об этом сообщила член совета директоров Международного союза против рака Майру Калеффи.
«Несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала хирург в интервью РИА Новости.
Калеффи отметила, что одной из главных проблем в ближайшие десятилетия станет обеспечение равного доступа к диагностике и лечению рака. Для улучшения ситуации необходимо разработать стратегии профилактики, которые могут существенно повлиять на ситуацию.
Ранее KP.RU сообщал, что Минздрав России одобрил первую мРНК-вакцину для лечения рака. Препарат под названием «Неовак-РОНЦ» на первоначальном этапе будет применяться в комплексной терапии взрослых пациентов с меланомой после хирургического удаления опухоли.