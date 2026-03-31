Выплаты ветеранам ВОВ к 9 Мая начнут перечислять уже в апреле

Ранее в Казахстане скончался Василий Зинченко — ветеран Великой Отечественной, принимавший участие в Сталинградской битве и пленивший немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Когда началась война, Зинченко было всего 17 лет, и он добровольцем ушёл в Красную армию. Позже его направили в школу разведчиков. Василий Иванович освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, участвовал в штурме Берлина и встретил 9 мая 1945 года на территории Германии. Особую страницу в историю ветерана вписала Сталинградская битва: вместе с другими разведчиками ему удалось взять в плен немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. За доблесть и геройство Василий Зинченко получил ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, а также медали «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».