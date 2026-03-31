Уфимка привезла в Железногорск больше 1,6 килограмма наркотиков

По данным правоохранительных органов, 49-летняя уроженка Уфы организовала канал поставки запрещенных веществ в Красноярский край. Для перевозки наркотиков она использовала личный автомобиль. Женщину поймали рядом с контрольно-пропускным пунктом ЗАТО Железногорск, когда она пыталась сделать закладку.