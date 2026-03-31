Уфимка привезла в Железногорск больше 1,6 килограмма наркотиков

В Железногорске задержали женщину, подозреваемую в организации канала сбыта наркотиков и психотропных веществ в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции.
По данным правоохранительных органов, 49-летняя уроженка Уфы организовала канал поставки запрещенных веществ в Красноярский край. Для перевозки наркотиков она использовала личный автомобиль. Женщину поймали рядом с контрольно-пропускным пунктом ЗАТО Железногорск, когда она пыталась сделать закладку.
При обыске машины и в лесу, где подозреваемая успела оборудовать тайники, полицейские нашли несколько видов «запрещенки». Из незаконного оборота изъяли 779 граммов гашиша, 865 граммов марихуаны и амфетамин массой чуть более грамма. Общий вес наркотиков составил свыше 1,6 килограмма.
Позже оперативники установили, где женщина временно жила в Красноярске. На съемной квартире у злоумышленницы правоохранители также обнаружили партию запрещенных веществ. Наркотики отправили на экспертизу.
В отношении уфимки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Женщина отказалась давать показания в суде и как-либо сотрудничать со следствием. Сейчас она находится в СИЗО.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.