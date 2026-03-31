В Германии раскритиковали визит Зеленского в Иорданию

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Иорданию в рамках поездки по странам Персидского залива проходил на фоне политической напряженности и коррупционного скандала на Украине. По данным Berliner Zeitung, поездка пришлась на сложный период для Киева.
Журналисты отметили, что ситуация усугубляется риском исчерпания средств на оборону уже летом, а также внутренними проблемами, связанными с коррупцией.
Кроме того, по информации издания, Европейский союз приостановил выделение Украине военного кредита в размере 90 миллиардов евро.
В публикации указано, что в этих условиях Украина стремится развивать отношения со странами Персидского залива, рассчитывая найти новые возможности в сфере безопасности и экономики.
Зеленский во время поездок на Ближний Восток пытается «обобрать» государства региона через заключение военных соглашений. Об этом 30 марта заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.