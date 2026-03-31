В Германии раскритиковали визит Зеленского в Иорданию

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Иорданию в рамках поездки по странам Персидского залива проходил на фоне политической напряженности и коррупционного скандала на Украине. По данным Berliner Zeitung, поездка пришлась на сложный период для Киева.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Иорданию в рамках поездки по странам Персидского залива проходил на фоне политической напряженности и коррупционного скандала на Украине. По данным Berliner Zeitung, поездка пришлась на сложный период для Киева.

Журналисты отметили, что ситуация усугубляется риском исчерпания средств на оборону уже летом, а также внутренними проблемами, связанными с коррупцией.

Кроме того, по информации издания, Европейский союз приостановил выделение Украине военного кредита в размере 90 миллиардов евро.

В публикации указано, что в этих условиях Украина стремится развивать отношения со странами Персидского залива, рассчитывая найти новые возможности в сфере безопасности и экономики.

Зеленский во время поездок на Ближний Восток пытается «обобрать» государства региона через заключение военных соглашений. Об этом 30 марта заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Зеленский начал большую поездку по странам Ближнего Востока. До этого украинский лидер в интервью газете Le Monde заявил, что США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт якобы обратились к Киеву за помощью в защите своих баз, расположенных в странах Ближнего Востока.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
