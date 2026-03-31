Дорожники продолжают латать ямы на красноярских улицах

Красноярские дорожники продолжают экстренно заделывать литым асфальтом ямы на проезжей части дорог.
В муниципальном Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства рассказали, что за последнее время получили много жалоб на состояние кольцевых развязок на улице Брянской.
«Мы рады сообщить, что уже принимаем меры! Сегодня ночью наши дорожные рабочие начали устранение дефектов с использованием литого асфальта. Эта современная технология позволяет эффективно и качественно восстанавливать дорожное покрытие, что особенно актуально в межсезонье, когда ямы на дорогах появляются из-за резких температурных колебаний», — сообщили в пресс-службе.
Работы проводят по ночам, чтобы не мешать водителям и пешеходам. Кроме того, для работы с литым асфальтом необходима температура ниже нуля — это обеспечивает надежное застывание смеси.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.