Драка между знакомыми закончилась убийством в Талдыкоргане

«По предварительным данным, 30 марта в вечернее время между ранее знакомыми лицами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе которой потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Здесь отметили, что после совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по горячим следам, подозреваемый установлен и задержан.
Проводится досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются.