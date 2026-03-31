Драка между знакомыми закончилась убийством в Талдыкоргане

В Талдыкоргане драка между знакомыми закончилась убийством. Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Источник: Nur.kz

«По предварительным данным, 30 марта в вечернее время между ранее знакомыми лицами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе которой потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Здесь отметили, что после совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по горячим следам, подозреваемый установлен и задержан.

Проводится досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются.