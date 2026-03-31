Жительница Японии прожила три месяца в доме с останками матери

Жительница японского города Фукусима прожила три месяца в доме с останками 89-летней матери. Об этом пишет издание Japan Today.
Расследование началось после обращения в полицию анонимной женщины, сообщившей о найденных останках своей родственницы Есиэ Оцуки. По ее словам, они были обнаружены на втором этаже дома, где пожилая женщина проживала вместе со своей 56-летней дочерью.
Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили факт обнаружения и допросили дочь 89-летней женщины. Она заявила, что мать умерла в конце декабря, однако не смогла пояснить, почему не сообщила об этом. В настоящее время останки направлены на экспертизу для установления причин произошедшего, сообщается в публикации.
