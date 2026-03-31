УФСБ: в ДНР возросло число обращений из-за попыток вербовки спецслужбами Украины

ДОНЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Жители ДНР стали чаще обращаться в дежурную часть УФСБ из-за попыток вербовки украинскими спецслужбами. Об этом на выставке сбитого и трофейного вооружения рассказала ТАСС официальный представитель УФСБ по региону Арина Клепанова.
«Действительно на номера дежурной части УФСБ звонят подростки, звонят люди, которые действительно в растерянности, они объясняют ситуацию, как происходил процесс [вербовки]. Случаи участились, наши граждане стали более бдительны», — рассказала спикер.
В УФСБ подчеркнули, что оперативные сотрудники ведомства быстро реагируют на обращения, после чего проводят работу по пресечению оказания давления на жителей региона.