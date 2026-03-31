В Красноярске в Солонцах построят 24 километра сетей водопровода

В Солонцах в нынешнем году запланировано построить 24 километра водопроводных сетей. После того, как в результате муниципальной реформы поселок вошел в состав краевого центра, заботы о его инфраструктуре легли на администрацию Красноярска.
Контракт с подрядчиком, компанией из Кемеровской области, заключен, стоимость работ составляет 250 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подготовительная работа на месте начнется в ближайшее время. Проектом предусмотрено устройство почти 300 колодцев, в том числе дренажных. Срок завершения строительства объекта — осень этого года.
В мэрии дополнили, что в нынешнем году завершается строительство водопровода по улице Пасечной для жителей Плодово-Ягодной станции и проектирование сетей для жителей СНТ улиц Цимлянская — Пригорная.