В Красноярске в Солонцах построят 24 километра сетей водопровода

На строительство водопроводной сети в Солонцах выделено 250 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Солонцах в нынешнем году запланировано построить 24 километра водопроводных сетей. После того, как в результате муниципальной реформы поселок вошел в состав краевого центра, заботы о его инфраструктуре легли на администрацию Красноярска.

Контракт с подрядчиком, компанией из Кемеровской области, заключен, стоимость работ составляет 250 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подготовительная работа на месте начнется в ближайшее время. Проектом предусмотрено устройство почти 300 колодцев, в том числе дренажных. Срок завершения строительства объекта — осень этого года.

В мэрии дополнили, что в нынешнем году завершается строительство водопровода по улице Пасечной для жителей Плодово-Ягодной станции и проектирование сетей для жителей СНТ улиц Цимлянская — Пригорная.