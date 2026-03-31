В Пермском крае утром 31 марта вводили режим «Ракетная опасность»

Утром 31 марта в Пермском крае был введен режим «Ракетная опасность», об этом в 04:18 сообщало Министерство территориальной безопасности региона. Позднее, в 06:07, меры повышенной готовности были отменены на территории Прикамья.
При введении данного режима все оперативные службы оповещаются и приводятся в полную готовность. Также в ведомстве напомнили, что алгоритм действий при режиме «Ракетная опасность» остается таким же, как при угрозе атаки БПЛА.
Находясь в здании или дома, следует закрыть окна и шторы, собрать базовый «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик и документы. Спуститься подвал или в помещении без окон, не используя лифт. Оказавшись на улице, нужно как можно скорее зайти в ближайшее здание или подземный переход.