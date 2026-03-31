Отключить отопление в квартире раньше срока: МинЖКХ пояснил, возможно ли это

С приходом резкого потепления в Башкирии жители многих многоквартирных домов столкнулись с духотой в помещениях. Несмотря на жару за окном, отопительный сезон в республике еще не завершен, из-за чего в квартирах стало дискомфортно.
В Министерства жилищно-коммунального хозяйства пояснили: теплоснабжение подается согласно температурному графику, который утвержден ресурсоснабжающей организацией. Технически отключить или убавить отопление в одной отдельно взятой квартире невозможно из-за особенностей централизованной системы.
Однако решение проблемы есть — жильцам советуют обращаться в свои управляющие компании. В некоторых домах специалисты УК могут отрегулировать запорную арматуру на вводе в здание, чтобы снизить температуру теплоносителя.
В министерстве также подчеркнули, что, если управляющая организация бездействует и игнорирует заявки, жильцы имеют право пожаловаться в Государственный комитет республики по жилищному и строительному надзору.
Напомним, ранее синоптики пообещали Башкирии потепление до +22 градусов в первые дни апреля, что может еще сильнее обострить проблему «перетопов».