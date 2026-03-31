Сайты двух иностранных СМИ признаны экстремистскими в Беларуси

В Беларуси признали экстремистскими сайты двух иностранных СМИ. Об этом сообщило Министерство информации, опубликовав на сайте республиканский список экстремистских материалов.
Так, в Беларуси признали экстремистским сайт информационного ресурса «BBC NEWS Русская служба». Соответствующее решение было вынесено судом Ленинского района города Могилева. По решению суда от 25 марта 2026 года сайт ресурса был внесен в список экстремистских.
Кроме того, тот же могилевский суд признал экстремистским сайт издания «Новая газета Европа» (признано в России нежелательным интернет-изданием). Ресурс также включили в обновленный Республиканский список экстремистских материалов.
