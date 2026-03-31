В Красноярском крае пьяная женщина без прав перевозила 5 детей (видео)

В Уярском районе сотрудники Госавтоинспекции пресекли поездку нетрезвой женщины с пятью детьми. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ночью дорожные полицейские остановили автомобиль Toyota Corona под управлением 36-летней женщины. При проверке госавтоинспекторы установили, что у водителя отсутствует водительское удостоверение, полис ОСАГО и имеются признаки алкогольного опьянения.

Также в салоне автомобиля находились пятеро несовершеннолетних детей, 5-летний ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. В результате освидетельствования на состояние опьянения показания прибора составили 0,630 мг/л.

В отношении женщины были составлены административные материалы: за нарушение требований к перевозке детей; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

Мировым судом нарушительнице назначен административный штраф в размере 45 тыс. рублей. Общая сумма штрафов за все нарушения составит более 50 тысяч рублей.

Также сотрудниками Госавтоинспекции направлена информация в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности женщины по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей».

