Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Торговая марка Пугачевой для продажи алкоголя истекает в 2026 году

Российская певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, охватывающую широкий перечень товаров и услуг — от алкоголя до медобслуживания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Бренд ALLA PUGACHOVA стал официальным по документам еще в 1996 году. При этом срок его действия истекает 9 октября 2026 года.

По данным из регистрационных материалов, артистка с помощью торговой марки может продавать одежду, ювелирные изделия, аксессуары, продукты питания, алкоголь и многое другое, передает агентство.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко считает, что жители России имеют полное право не впускать Пугачеву в свою жизнь.

Тем временем столичный суд намерен рассмотреть иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице.

Бородин ранее отмечал, что в отношении Пугачевой нужно было возбудить дело после интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Он также хочет лишить ее звания народной артистки СССР.

*Внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.