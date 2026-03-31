СМИ: Торговая марка Пугачевой для продажи алкоголя истекает в 2026 году

Российская певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, охватывающую широкий перечень товаров и услуг — от алкоголя до медобслуживания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.
Бренд ALLA PUGACHOVA стал официальным по документам еще в 1996 году. При этом срок его действия истекает 9 октября 2026 года.
По данным из регистрационных материалов, артистка с помощью торговой марки может продавать одежду, ювелирные изделия, аксессуары, продукты питания, алкоголь и многое другое, передает агентство.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко считает, что жители России имеют полное право не впускать Пугачеву в свою жизнь.
Тем временем столичный суд намерен рассмотреть иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице.
Бородин ранее отмечал, что в отношении Пугачевой нужно было возбудить дело после интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Он также хочет лишить ее звания народной артистки СССР.
*Внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.