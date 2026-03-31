Максимальное количество медалей из возможных выиграли пловцы Хабаровского края

Межрегиональные соревнования по плаванию «Амурские тигрята» завершились в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», впервые итоги этих соревнований проводили не в командном зачете, они были клубными. Это повлияло на число участников: «Амурские тигрята» собрали более 700 спортсменов, что стало рекордным количеством.