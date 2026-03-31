Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максимальное количество медалей из возможных выиграли пловцы Хабаровского края

Турнир «Амурские тигрята» в Хабаровске собрал рекордное количество участников.

Источник: Хабаровский край сегодня

Межрегиональные соревнования по плаванию «Амурские тигрята» завершились в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», впервые итоги этих соревнований проводили не в командном зачете, они были клубными. Это повлияло на число участников: «Амурские тигрята» собрали более 700 спортсменов, что стало рекордным количеством.

Проходили заплывы три дня на дистанциях 50, 100, 200 метров разными стилями плавания, самая протяженная — 400 метров вольный стиль. Также в программу были включены эстафеты.

— Соревнования были клубными. Каждый клуб или спортивная школа могла выставить неограниченное количество участников. Ограничения существовали только по количеству дистанций — не больше шести, — говорит судья соревнований, старший тренер СШОР «Дельфин» Елена Кашуба.

По итогу соревнований по шесть медалей из шести возможных завоевали пловцы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Приморского и Камчатского краев.

Всего медали в личном первенстве оспаривали 46 команд — это спортсмены из субъектов Сибири и Дальнего Востока.

Следующий крупный турнир по плаванию состоится в Челябинске. Здесь сильнейшие хабаровские пловцы выступят на Всероссийских соревнованиях «Кубок Александра Попова» с 9 по 12 апреля.

