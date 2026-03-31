В Приморский океанариум завезли «монстриков» из Байкала, которых нет больше нигде в мире

В экспозиции Приморского океанариума, посвященной озеру Байкал, поселились редчайшие существа — родственники раков и крабов, которых невозможно встретить больше нигде в мире. Речь идет об акантогаммарусах Виктора. Это уникальные членистоногие, которые водятся исключительно в глубочайшем озере Земли — Байкал.
Эти небольшие, до семи сантиметров в длину, бокоплавы (так ученые называют отряд, к которому они относятся) поражают своим разнообразием. Несмотря на скромные размеры, среди них встречаются и травоядные карлики, и хищные гиганты, которые отличаются окраской и даже цветом глаз. Новые обитатели океанариума хоть и способны активно плавать, предпочитают вести малоподвижный образ жизни — подолгу сидят на скалах и уплывают лишь на небольшие расстояния.
Специалисты подчеркивают, что значение этих созданий для экосистемы Байкала огромно. Они являются основой донных сообществ и служат главным источником пищи для знаменитых байкальских омуля, голомянки и даже для нерпы. Теперь увидеть этот эндемичный вид, которого нет больше нигде в мире, могут и посетители океанариума.