Авито Услуги запустит новый сервис по заказу услуг и расчетам между заказчиками и исполнителями

Авито Услуги начали тестировать партнерский сервис, который поменяет порядок заказов услуг и расчеты между заказчиками и исполнителями.
В компании пояснили, что речь идет о механике защиты сделки. Новый сервис позволит зафиксировать договоренности между сторонами и структурировать процесс оплаты.
«Все условия фиксируются на старте, а оплата резервируется до момента, пока услуга не будет принята заказчиком. Расчеты выстраиваются по принципу эскроу: исполнитель получает деньги только после подтверждения результата со стороны клиента. На текущем этапе пилот сфокусирован на деловых услугах, где уже реализована значительная часть функциональности. Также инструмент тестируется в сегменте ремонта и отделки и категории “Перевозки и доставка”», — пояснили представители «Авито Услуг».
Модель защищенных расчетов является стандартом для международных платформ услуг, при этом на российском рынке такие решения пока находятся в стадии развития.
Работать новый сервис будет следующим образом. Еще до начала оказания услуг будут зафиксированы объем, суть задачи, срок и стоимость. После этого заказчик подтвердит условия и оплатит услугу, но исполнитель получит их только после успешного завершения сделки. До этого момента они будут зарезервированы. Спорные ситуации поможет решить независимый арбитр.
По данным исследования Авито Услуг, 48% заказчиков ждут от подобных инструментов прежде всего защиты от внезапного роста цены и нарушения договоренностей. Среди исполнителей 30% называют главным плюсом гарантию оплаты: оказал услугу — деньги придут.
«Рынок услуг во многом строится на прямых договоренностях между заказчиками и исполнителями. На практике это нередко приводит к конфликтным ситуациям: от изменения стоимости во время оказания услуг до отказа от оплаты или претензий к качеству выполненной услуги. Пилотное тестирование защищенных сделок позволит проверить, как подобные механизмы могут повысить прозрачность взаимодействия и снизить риски для обеих сторон», — отметил старший директор Авито Услуг Александр Куроптев.
На данный момент сервис в пилотном режиме тестируется в категориях: графический, веб- и мобильный дизайн, продвижение и реклама, бухгалтерия, тексты и переводы. В категории ремонта и отделки инструмент доступен в 14 направлениях, включая сантехнические работы, услуги электрика, сборку и ремонт мебели, ремонт окон и балконов, а также в ряде работ в сфере ремонта и отделки (укладка полов и плитки, поклейка обоев, штукатурные и кровельные работы).
Сервис реализован совместно с партнером ООО «Авито Консалт». По итогам пилота планируется развитие и доработка механики.
