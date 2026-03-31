Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат ДФО по пилонному спорту собрал десятки участниц в Биробиджане

Соревнования ДФО прошли в трёх возрастных категориях.

В Биробиджане состоялись чемпионат и первенство ДФО по пилонному спорту, — сообщает правительство ЕАО.

Соревнования и открытый турнир «Под небом Дальнего Востока» проходили в течение двух дней на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Воин». Участницы выступали в трёх возрастных категориях, к старту допустили спортсменок от 10 лет.

Честь региона на домашних соревнованиях защищала сборная ЕАО, а также воспитанницы школы воздушной гимнастики и пилонного спорта «Амазонка». Всего в турнире приняли участие более 70 человек.

По итогам соревнований победители и призёры чемпионата и первенства ДФО были награждены кубками, медалями и грамотами.