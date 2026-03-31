Чемпионат ДФО по пилонному спорту собрал десятки участниц в Биробиджане

В Биробиджане состоялись чемпионат и первенство ДФО по пилонному спорту, — сообщает правительство ЕАО.
Соревнования и открытый турнир «Под небом Дальнего Востока» проходили в течение двух дней на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Воин». Участницы выступали в трёх возрастных категориях, к старту допустили спортсменок от 10 лет.
Честь региона на домашних соревнованиях защищала сборная ЕАО, а также воспитанницы школы воздушной гимнастики и пилонного спорта «Амазонка». Всего в турнире приняли участие более 70 человек.
По итогам соревнований победители и призёры чемпионата и первенства ДФО были награждены кубками, медалями и грамотами.