Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 31 марта

Адреса домов в Ростове, где не будет света 31 марта, объявили энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 31 марта, в Ростове-на-Дону ожидаются плановые отключения электричества на ряде улиц. Десятки домов останутся без света. Это, как поясняют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго», связано с профилактическим обслуживанием оборудования электросетей. Рассказываем, где сегодня не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Металлургическая, 68−110 и 55−101;

— улица Физкультурная, 1−45 и 2−48;

— улица Червоноармейская, 1−9 и 2−10;

— улица Активная, 1−9 и 2−16;

— улица Образцовая, 1−19;

— улица Зорге, 31, 31/1, 31/2, 33/2, 33/3;

— улица Селиванова, 35−49;

— улица Ищенко, 2−8 и 5−15;

— улица Ивахненко, 2−10 и 7−11;

— переулок Столярный, 1−11 и 2−12;

— проспект Мира, 11−21;

— улица Промышленная, 1−35 и 24−42;

— улица Инструментальная, 11−23.

С 9:00 до 16:00 ресурс подавать не будут по адресам:

— улица Социалистическая, 145, 160.

