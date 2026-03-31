Автовоз протаранил три грузовика в Еврейской Автономной Области

В Еврейской автономной области за прошедшие сутки произошло несколько серьезных аварий, вызванных в том числе состоянием дорожного покрытия. По данным региональной Госавтоинспекции, из пяти зафиксированных ДТП два закончились травмами для участников движения, сообщает пресс-служба Полиции ЕАО. Подробнее о статистике происшествий — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Серьезное столкновение случилось в Облученском районе 30 марта. Водитель автовоза марки «Донгфенг», не справившись с управлением на скользкой дороге, протаранил «Валдай» и «КАМАЗ», а затем задел припаркованный «Ситрак». Основной удар пришелся на «КАМАЗ», двое пассажиров которого были травмированы. Кроме того, в Биробиджане на улице Пионерской пострадала пожилая женщина. Ее сбил автомобиль «Тойота Виш», когда водитель иномарки сдавал назад, не заметив пешехода за машиной.
Всего инспекторы ДПС выявили 37 различных нарушений правил дорожного движения за сутки. Специалисты призывают водителей учитывать метеоусловия и соблюдать скоростной режим.
