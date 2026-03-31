Автовоз протаранил три грузовика в Еврейской Автономной Области

Серьезное столкновение случилось в Облученском районе 30 марта. Водитель автовоза марки «Донгфенг», не справившись с управлением на скользкой дороге, протаранил «Валдай» и «КАМАЗ», а затем задел припаркованный «Ситрак». Основной удар пришелся на «КАМАЗ», двое пассажиров которого были травмированы. Кроме того, в Биробиджане на улице Пионерской пострадала пожилая женщина. Ее сбил автомобиль «Тойота Виш», когда водитель иномарки сдавал назад, не заметив пешехода за машиной.