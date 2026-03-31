В ЕАЭС усиливают меры по контролю бруцеллеза животных

Международный семинар по ветеринарной безопасности
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ) провели семинар для уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участники обсудили актуальные вопросы диагностики, профилактики и ликвидации бруцеллеза животных. В мероприятии приняли участие более 270 специалистов из стран ЕАЭС и Узбекистана.
Значимость темы
Заместитель директора профильного департамента ЕЭК Владимир Субботин отметил:
> «Болезнь эта не новая, но борьба с ней по-прежнему сохраняет актуальность, являясь экономически и социально значимой».
Руководитель регионального представительства ВОЗЖ по Европе Будимир Плавшич подчеркнул важность международного сотрудничества:
> «Всемирная организация здоровья животных готова оказывать методическую и научную поддержку странам, которые сталкиваются с бруцеллезом, в том числе с использованием механизма “Единое здоровье”. Подчеркну, что восприимчивыми к этой болезни являются не только многие виды животных, но и человек».
Опыт разных стран
Участники семинара ознакомились с текущей эпизоотической ситуацией в Европе и мире, а также с современными методами борьбы с заболеванием. Своим опытом поделились представители ветеринарных служб Испании, специалисты из Черногории, эксперты Боснии и Герцеговины, а также независимые специалисты из США. Они рассказали о практических подходах к диагностике, профилактике и успешной ликвидации бруцеллеза.
Вклад стран ЕАЭС
Представители государств Евразийского экономического союза также поделились своими наработками. В обсуждении приняли участие эксперты из Казахстана, Кыргызстана, России и Беларуси. Они представили информацию о комплексных системах контроля и предложили меры по повышению эффективности борьбы с заболеванием.
Практическое значение семинара
Эксперты ВОЗЖ представили стандарты и рекомендации, применяемые в отношении бруцеллеза животных. Их использование позволит:
Повысить эффективность профилактики;
Улучшить диагностику заболевания;
Своевременно локализовать очаги инфекции;
Снизить риски распространения болезни.
Сотрудничество на международном уровне
Всемирная организация здоровья животных является ведущей международной структурой, ориентированной на улучшение здоровья животных и обеспечение глобального эпизоотического благополучия. Сотрудничество между ЕЭК и ВОЗЖ ведется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2014 году, а также программы совместных мероприятий на 2025−2027 годы. Проведение подобных семинаров способствует укреплению взаимодействия между странами и формированию эффективных механизмов борьбы с опасными заболеваниями.