Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАЭС усиливают меры по контролю бруцеллеза животных

Евразийская экономическая комиссия и Всемирная организация здоровья животных обсудили меры борьбы с бруцеллезом, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Международный семинар по ветеринарной безопасности

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ) провели семинар для уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участники обсудили актуальные вопросы диагностики, профилактики и ликвидации бруцеллеза животных. В мероприятии приняли участие более 270 специалистов из стран ЕАЭС и Узбекистана.

Значимость темы

Заместитель директора профильного департамента ЕЭК Владимир Субботин отметил:

> «Болезнь эта не новая, но борьба с ней по-прежнему сохраняет актуальность, являясь экономически и социально значимой».

Руководитель регионального представительства ВОЗЖ по Европе Будимир Плавшич подчеркнул важность международного сотрудничества:

> «Всемирная организация здоровья животных готова оказывать методическую и научную поддержку странам, которые сталкиваются с бруцеллезом, в том числе с использованием механизма “Единое здоровье”. Подчеркну, что восприимчивыми к этой болезни являются не только многие виды животных, но и человек».

Опыт разных стран

Участники семинара ознакомились с текущей эпизоотической ситуацией в Европе и мире, а также с современными методами борьбы с заболеванием. Своим опытом поделились представители ветеринарных служб Испании, специалисты из Черногории, эксперты Боснии и Герцеговины, а также независимые специалисты из США. Они рассказали о практических подходах к диагностике, профилактике и успешной ликвидации бруцеллеза.

Вклад стран ЕАЭС

Представители государств Евразийского экономического союза также поделились своими наработками. В обсуждении приняли участие эксперты из Казахстана, Кыргызстана, России и Беларуси. Они представили информацию о комплексных системах контроля и предложили меры по повышению эффективности борьбы с заболеванием.

Практическое значение семинара

Эксперты ВОЗЖ представили стандарты и рекомендации, применяемые в отношении бруцеллеза животных. Их использование позволит:

  • Повысить эффективность профилактики;

  • Улучшить диагностику заболевания;

  • Своевременно локализовать очаги инфекции;

  • Снизить риски распространения болезни.

Сотрудничество на международном уровне

Всемирная организация здоровья животных является ведущей международной структурой, ориентированной на улучшение здоровья животных и обеспечение глобального эпизоотического благополучия. Сотрудничество между ЕЭК и ВОЗЖ ведется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2014 году, а также программы совместных мероприятий на 2025−2027 годы. Проведение подобных семинаров способствует укреплению взаимодействия между странами и формированию эффективных механизмов борьбы с опасными заболеваниями.

