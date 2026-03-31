Юрист Султанов объяснил, при каком условии граждане могут бесплатно получить кресло-коляску

Россияне имеют право на бесплатное получение кресла-коляски, если об этом есть запись в индивидуальной программе реабилитации. Об этом в интервью RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
Как объяснил эксперт, в документе описано, какие средства реабилитации требуются человеку. Если в программе указано кресло-коляска, получить его можно через Социальный фонд. Гражданину могут выдать это средство реабилитации в самом фонде или гражданин сам может приобрести такую технику с помощью электронного сертификата.
«Расширяется применение электронных сертификатов, упрощается подача заявлений через портал Госуслуг, оптимизируются отдельные процедуры. При этом важно понимать: наличие инвалидности само по себе не гарантирует получение коляски. Решающим фактором остаётся корректно оформленная ИПРА с указанием необходимого типа средства реабилитации», — заключил собеседник RT.