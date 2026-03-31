Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский онкодиспансер внедрил стереотаксическую терапию метастазов печени

Такой метод лечения не повреждает здоровые ткани.

Новый метод лучевого лечения, стереотаксическую терапию метастазов в печени, внедрили в краевом онкодиспансере, сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Стереотаксическая лучевая терапия позволяет доставить высокую дозу ионизирующего излучения точно в опухолевый узел, не повреждая здоровые ткани. Ранее в онкодиспансере этот метод уже применяли для лечения метастазов в головной мозг, кости и лёгкие. Лечение печени в таком формате стало первым опытом для учреждения.

Методика начала внедряться после мастер-класса, проведённого коллегами из НМИЦ радиологии им. Герцена. Такой вид радиотерапии доступен далеко не во всех регионах России.

На сегодняшний день стереотаксическую терапию метастазов печени прошли шесть пациентов, у всех получены положительные результаты. Лечение проводится амбулаторно, без наркоза, за 1−5 сеансов. Каждому пациенту индивидуально подбирается режим облучения с учётом подвижности печени во время дыхания — для этого используется система респираторного гейтинга, которая синхронизирует подачу излучения с определёнными фазами дыхательного цикла.

Подготовка к лечению занимает 3−4 дня и включает компьютерную разметку, оконтуривание мишеней и органов риска, планирование и верификацию плана на линейном ускорителе. В процессе задействована команда из семи специалистов: врачи-топометристы, онкологи, медицинские физики, медсёстры. Метод подходит не всем пациентам, потому что некоторые виды опухолей не чувствительны к лучевой терапии — решение принимается индивидуально.