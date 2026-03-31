Пермский онкодиспансер внедрил стереотаксическую терапию метастазов печени

Новый метод лучевого лечения, стереотаксическую терапию метастазов в печени, внедрили в краевом онкодиспансере, сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Стереотаксическая лучевая терапия позволяет доставить высокую дозу ионизирующего излучения точно в опухолевый узел, не повреждая здоровые ткани. Ранее в онкодиспансере этот метод уже применяли для лечения метастазов в головной мозг, кости и лёгкие. Лечение печени в таком формате стало первым опытом для учреждения.
Методика начала внедряться после мастер-класса, проведённого коллегами из НМИЦ радиологии им. Герцена. Такой вид радиотерапии доступен далеко не во всех регионах России.
На сегодняшний день стереотаксическую терапию метастазов печени прошли шесть пациентов, у всех получены положительные результаты. Лечение проводится амбулаторно, без наркоза, за 1−5 сеансов. Каждому пациенту индивидуально подбирается режим облучения с учётом подвижности печени во время дыхания — для этого используется система респираторного гейтинга, которая синхронизирует подачу излучения с определёнными фазами дыхательного цикла.
Подготовка к лечению занимает 3−4 дня и включает компьютерную разметку, оконтуривание мишеней и органов риска, планирование и верификацию плана на линейном ускорителе. В процессе задействована команда из семи специалистов: врачи-топометристы, онкологи, медицинские физики, медсёстры. Метод подходит не всем пациентам, потому что некоторые виды опухолей не чувствительны к лучевой терапии — решение принимается индивидуально.