Выявлена связь вейпов с риском развития онкологических заболеваний

Результаты исследования, опубликованные на сайте вуза, основаны на анализе научных данных, включающих клинические наблюдения, эксперименты на животных и лабораторные работы. По словам руководителя исследования профессора Бернарда Стюарта, совокупность полученных сведений «указывает на повышенный риск онкологических заболеваний у пользователей вейпов». «Это наиболее убедительно свидетельствует о том, что у тех, кто использует электронные сигареты, повышен риск развития рака по сравнению с теми, кто этого не делает», — отметил он.