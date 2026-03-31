Спрос на доллары в Казастане вырос на 25%

Отметим также, что Home Credit Bank успешно разместил облигации в национальной валюте на сумму 5 млрд тг сроком на 5 лет. Для банка это первая сделка такого срока, что само по себе является значимым этапом в развитии его фондирования. Размещение прошло по ставке 18% годовых, что отражает высокую оценку фининститута со стороны инвесторов. Особого внимания заслуживает высокий уровень доверия со стороны участников рынка, проявивших готовность предоставлять Home Credit Bank ликвидность на длительный срок. Сделка также представляет собой важный шаг в диверсификации источников фондирования и укреплении долгосрочной ресурсной базы и повышении финансовой устойчивости банка.