Спрос на доллары в Казастане вырос на 25%

Средний курс доллара снизился с 507,6 тг в январе до 495,9 тг в феврале. Ежедневные значения в феврале и первой половине марта также указывают на постепенную стабилизацию: курс в основном находился в диапазоне 489−501 тг, а к 18 марта официальный курс оказался ниже 480 тг за долл. США. Таких показателей не было с конца 2024-го.
Для понимания отметим: в целом в 2025 году курс доллара демонстрировал высокую волатильность. В январе курс достиг 524,7 тг, после чего началась коррекция: уже к марту показатель снизился до 498 тг. Однако в течение года наблюдались новые периоды ослабления национальной валюты. Летом и в начале осени курс снова превысил отметку в 530 тг, достигнув в сентябре пика в 540,7 тг. К концу года национальная валюта частично отыграла позиции, и в декабре средний курс составил 511,5 тг за долл. США.
На фоне снижения курса доллара в казахстанских обменниках наблюдается рост спроса на покупку американской валюты, в том числе и потому, что курс стал более выгодным для покупателей. Так, в январе 2026 года нетто-продажи обменными пунктами составили 150,3 млрд тг (против 120,4 млрд тг годом ранее), увеличившись сразу на 24,8%.
Региональная структура рынка по-прежнему отличается высокой концентрацией. Основной объём операций приходится на мегаполисы. Лидером традиционно выступает Алматы: в январе 2026 года продажи долларов США в Южной столице достигли 58,7 млрд тг — почти вдвое больше, чем годом ранее (30,3 млрд тг). Второе место заняла Астана с объёмом в 19,3 млрд тг — на 62,9% больше, чем в январе 2025-го.
В то же время Шымкент показал противоположную динамику. В январе объём нетто-продаж в этом мегаполисе сократился почти на 47%, до 15,6 млрд тг (против 29,1 млрд тг годом ранее).
Среди регионов заметный рост спроса на доллары США наблюдался в Западно-Казахстанской (в 3 раза), Туркестанской (в 2,7 раза) и Жамбылской (в 2,4 раза) областях.
На фоне роста спроса на доллары со стороны населения всё более актуальным становится вопрос, где и как хранить средства в иностранной валюте.
Как правило, валюту покупают для сохранения и приумножения сбережений, поэтому ключевым фактором при выборе инструмента остаётся доходность. Однако привычные способы хранения постепенно теряют свою актуальность. Например, хранение наличной иностранной валюты «под подушкой» связано с рядом рисков — от кражи и повреждения окружающей средой до обесценения, ведь инфляция влияет не только на тенге, но и на доллар.
Самый распространённый инструмент сбережений — банковский депозит — также не обеспечивает достаточную доходность. В Казахстане в рамках политики по снижению долларизации ставки по инвалютным вкладам, как правило, не превышают 1%, что делает их менее привлекательными.
При этом в банковском секторе есть альтернативные решения для инвестирования в иностранной валюте.
Например, в Home Credit Bank можно вложить средства в дисконтные облигации в долларах США с доходностью около 6,5% годовых. Срок инвестирования составляет до 12 месяцев, а минимальная сумма вложения — от 1 000 долларов США. Простыми словами, облигация — это фактически заём банку: клиент предоставляет фининституту средства на определённый срок, а тот возвращает их с процентами.
В целом этот продукт отличается простотой и понятной механикой, а также выгодной ставкой. Дополнительное преимущество — отсутствие необходимости обращаться к брокеру и платить комиссию за покупку.
Приобрести облигации можно быстро и без лишних сложностей — через мобильное приложение Home.kz от Home Credit Bank или в любом отделении. В приложении процесс выглядит следующим образом:
скачайте и зарегистрируйтесь в приложении (Google Play, App Store); откройте счёт в долларах США и пополните его удобным способом; перейдите в раздел «Для меня», выберите «Облигации» и укажите нужное количество; подтвердите покупку — средства спишутся с долларового счёта.
Покупка облигаций через приложение доступна в будние дни с 9:00 до 17:00.
Отметим также, что Home Credit Bank успешно разместил облигации в национальной валюте на сумму 5 млрд тг сроком на 5 лет. Для банка это первая сделка такого срока, что само по себе является значимым этапом в развитии его фондирования. Размещение прошло по ставке 18% годовых, что отражает высокую оценку фининститута со стороны инвесторов. Особого внимания заслуживает высокий уровень доверия со стороны участников рынка, проявивших готовность предоставлять Home Credit Bank ликвидность на длительный срок. Сделка также представляет собой важный шаг в диверсификации источников фондирования и укреплении долгосрочной ресурсной базы и повышении финансовой устойчивости банка.
Существуют и другие валютные инвестиционные продукты, предлагаемые различными финансовыми компаниями.
Например, на рынке страхования жизни компании предлагают накопительные страховые продукты в долларах США. Такие решения сочетают в себе два компонента — страховую защиту и накопительную часть, которая позволяет получать доход. Однако важно учитывать, что это, как правило, долгосрочные инвестиции, обусловленные спецификой продукта. На сегодняшний день отдельные страховые компании предлагают подобные программы с доходностью в диапазоне от 2% до 4,5% годовых в долларах США.
Ещё один инструмент — паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в иностранной валюте. Напомним: ПИФ — форма коллективных инвестиций, при которой средства инвесторов объединяются и передаются в управление профессиональной компании для последующего вложения в ценные бумаги или другие активы с целью получения дохода. Казахстанские инвестиционные компании также предлагают возможность инвестирования в ПИФ в долларах США, где инвестор фактически доверяет управление своими средствами профессиональным управляющим.
В отличие от депозитов ПИФ не имеют фиксированной доходности, однако ориентируются на целевые показатели. У отдельных компаний такие ориентиры могут достигать около 5% годовых в иностранной валюте, но фактический результат зависит от рыночной ситуации и стратегии управления. В целом действует базовый принцип: чем выше уровень риска инвестиционного портфеля, тем больше потенциальная доходность.
Таким образом, на рынке Казахстана существуют как минимум несколько относительно простых альтернатив для вложений в иностранной валюте, которые могут обеспечить более высокую доходность по сравнению с традиционными банковскими депозитами.