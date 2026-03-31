Движение по Зеленскому съезду частично откроют 31 марта

Движение транспорта по Зеленскому съезду частично возобновляют с 31 марта. Однако на подъёме вдоль участка, на котором ведётся мониторинг за состоянием грунта, для безопасности выставят боновые ограждения, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Несколько дней специалисты мониторили состояние склона Зеленского съезда, где сошел грунт. После дополнительной проверки было решено с помощью спецтехники снять незакрепленный грунт, чтобы избежать повторного оползня.
Работы прошли накануне днем и ночью с участием альпинистов и спецтехники. Сегодня ночью, примерно с 22.00, они также продолжатся, чтобы окончательно зачистить участок склона.
Напомним, что оползень сошел на склоне Зеленского съезда в Нижнем Новгороде днем в пятницу, 27 марта. Грунт сполз с правой стороны в направлении центра города. Движение ограничено. На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательного отряда ГОЧС Нижнего Новгорода и устраняют последствия инцидента.
