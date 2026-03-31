Паводки-2026 в Красноярском крае. Последние новости, прогноз, инструкции

Весеннее половодье 2026 года в Красноярском крае обещает быть непростым. Рекордные снегопады зимой и раннее потепление создали условия для масштабных разливов. В МЧС отмечают, что ситуация в Сибирском федеральном округе может быть сложнее, чем в прошлом году.
С 25 марта на всей территории Красноярского края введен режим повышенной готовности, который продлится до 1 июля. Как заранее определить угрозу наводнения, какие районы в зоне риска и что делать, если вода пришла в дом — в подробном гиде krsk.aif.ru.
Когда и где будут паводки в Красноярском крае в 2026 году?
Согласно прогнозам МЧС и Росгидромета, в этом году из-за раннего тепла лед на реках начнет таять на несколько дней, а в ряде мест и на неделю раньше нормы.
Половодье в ближайшие недели ожидается в южных и центральных территориях края. В зоне повышенного риска находятся Боготольский, Емельяновский, Ермаковский, Козульский, Курагинский, Минусинский, Шарыповский, Шушенский и Ужурский округа.
График вскрытия рек и ледохода:
Река Кан. Самое существенное смещение сроков. Ледоход ожидается 14−16 апреля, что на 7−9 дней раньше нормы. В зоне риска города Канск и Зеленогорск, села Хомутово и Подояйск.
Реки Туба, Мана и Чулым. Вскрытие ожидается с 9 по 18 апреля. На Чулыме под угрозой села Старые Бирилюссы и Сучково, на Тубе — село Тотино.
Енисей (от Енисейска до села Караул). Ледоход прогнозируется с 10 апреля по 31 мая. Наиболее сложная ситуация с заторами ожидается на участке от села Ярцево до Селиванихи и у села Ворогово.
Северные реки Подкаменная и Нижняя Тунгуска. Вскрытие льда начнется в первой декаде мая — с 4 по 13 число.
Во время режима повышенной готовности в крае организован непрерывный мониторинг природных явлений и техногенных объектов, способных создать угрозу для населения. Специалисты ведут сбор данных и информируют жителей. В случае ухудшения обстановки людей предупредят и при необходимости эвакуируют.
Как подготовить дом к затоплению и застраховать имущество?
Если ваш дом находится в низине, подготовку нужно начинать прямо сейчас. Согласно инструкции МЧС, необходимо очистить придомовую территорию от снега и мусора, прочистить сточные канавы. Все ценные вещи, бытовую технику и мебель следует поднять на верхние этажи или высокие полки. Из погребов нужно достать все зимние заготовки.
Уплотните притворы дверей и окон в подвалах, закройте вентиляционные отверстия. Если вы держите скот или птицу, заранее подготовьте место для их вывода в безопасную зону.
Застраховать жилье, автомобиль, жизнь и здоровье можно. Стандартные полисы покрывают риск наводнения, однако страховка должна быть оформлена до наступления ЧС. Для получения выплаты потребуется официальное признание события чрезвычайной ситуацией или опасным природным явлением со стороны МЧС.
Последние новости о паводках в Красноярском крае (обновляется).
К концу первого месяца весны стихия уже начала проявлять себя. В поселке Дрокино 27 марта из-за активного склонового стока подтопило 25 приусадебных участков в двух садовых обществах. Талые воды не впитываются в мерзлую землю и стекают в низины, заходя в жилые постройки. В одном из домов вода поднялась на 10 сантиметров выше уровня пола.
В Красноярске в СНТ «Черемушки-1» 29 марта затопило восемь садовых участков. В трех домах вода поднялась выше уровня пола. Жители от эвакуации отказались. Прорабатывается вопрос о пункте временного размещения.
Ситуация находится под постоянным контролем, спасатели проводят взрывные работы для ослабления ледового покрова на малых реках. На юг и в центр региона стянута группировка из 3,5 тысяч человек и более тысячи единиц техники, включая плавсредства и беспилотники.